ЦИК обратился к регионам

Глава Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к региональным избиркомам с просьбой: снять голосование на придомовых территориях, чтобы не было слухов о голосовании на пеньках. Очень много спекуляций и ложных фотографий на эту тему, подчеркнула Памфилова и добавила, что самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования– в Татарстане, это 27,5%. А вот Иркутская область показала самый низкий результат – всего 8,1%, передает канал "Россия 24".

Выборы в законодательные органы государственной власти регионов активнее всего проходят в Белгородской области – 24,12%. Менее – в Новосибирской области, где проголосовали только 7,8%. Но голосование продолжается, так что эти данные относительные.

Одновременно с этим председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев сообщил о меньшем количестве нарушений, чем это было на прошлых выборах: 2300 против 3700. Но проблемы и вопросы по-прежнему есть. На участках реализуется "золотой стандарт" – список, соблюдение пунктов которого должны проверять общественные наблюдатели на избирательных участках. В частности, из-за там есть и несколько требований Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса.

24 июля ЦИК утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование, 13 сентября – основной день голосования. Выборы проходят в 83 субъектах РФ.