В России наступил день тишины, предвыборная агитация под запретом

В России наступил день тишины. Ровно с полуночи по местному времени в каждом из регионов предвыборная агитация оказалась под запретом.

Как поясняют в Центризбиркоме, по действующим законам день тишины наступил именно перед Единым днем голосования 13 сентября, несмотря на то, что жители начали заполнять бюллетени уже в пятницу.

Вместе с тем следующие выборы проведут иначе. Если снова будет использоваться многодневный график, то день тишины объявят перед стартом голосования.

Сейчас выборы проходят в 83 регионах: голосуют, в том числе, за кандидатов в губернаторы и составы региональных Заксобраний.