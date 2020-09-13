Единый день голосования подошел к концу, закрылись избирательные участки

В 21:00 мск единый день голосования завершился. Только что избирательные участки закрылись в самом западном регионе – Калининградской области, передает канал "Россия 24".

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов сообщил, что окончательная явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%.

По данным ЦИК, хуже всего на выборах глав субъектов РФ голосовали в Архангельской области – чуть больше 22%, лучше – в Татарстане, где явка превысила 73%.

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, рассуждая о ходе избирательной кампании, отметил, что если человек пытается победить с помощью провокаций и хамства, у него ничего не сложится в политике. Нельзя оскорблять людей, если работаешь над одним делом.

13 сентября завершились более 9 тысяч избирательных кампаний в 83 субъектах РФ. 11 и 12 сентября проходило досрочное голосование.