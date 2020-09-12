Досрочное голосование в России подошло к концу

В России – второй день голосования на региональных выборах. Во многих республиках, областях и краях выбирают глав регионов, депутатов Заксобраний и так далее. По опыту голосования по Конституции – в несколько дней. По наблюдениям Общественной палаты, явка в дополнительные дни даже повыше.

Ровно в 20:00 по всей России закрываются избирательные участки. "Крылья" сложили палатки – в них были организованы мобильные пункты. Завтра выбирать можно только на стационарных участках, ведь досрочное голосование закончено.

"Очень удобно, в том числе и для пожилых людей. Я в данный момент нахожусь в отпуске и потратила всего 10 минут, пришла и проголосовала", – сказала одна из жительниц Курска.

А это, пожалуй, самый музыкальный избирательный участок. Вот так в Чувашии выбирают депутатов в органы местного самоуправления и руководителя республики. Фольклорный ансамбль состоит из членов местного избиркома.

Кадры из Пермского края. Слабовидящим избирателям помогает робот Юра. С виду он как живой человек.

В Севастополе голосуют на Малаховом кургане. Сотрудникам военно-исторического музея заповедника даже не нужно покидать рабочее место.

Но законодатель избирательной моды этого года – пенек. Это, конечно, шутка. Пенек на выборах – только для создания колорита. Так творчески Центризбирком переосмыслил популярные после Всероссийского голосования по поправкам к Конституции фото, на которых якобы голосовали где попало.

- Элла Александровна, голосование на пеньках – это звучит обидно.

- Это не обидно, это наша жизнь. Мы в эту кампанию пытаемся показать, насколько многогранная наша страна, как много у нас разных народностей, их культуру, традиции. Через голосование, – отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

В Центризбиркоме мониторят соцсети и по поводу каждой подозрительной фотографии. Вот избирательный пункт на остановке. Действительно так, подтверждает избирком. Но что делать.

"Кроме этой остановки общественно транспорта в этой деревне нет ни одного общественного помещения", – пояснил Александр Цветков, председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики.

Хотя нарушения есть. Например, в Нижнем Новгороде пришлось признать недействительными результаты голосования на одном из участков. Вот на видео хорошо заметно, как член избирательной комиссии прячет под стол бумагу. Это список избирателей. Зафиксированы и попытки двойного голосования – при дистанционном голосовании. В этот раз оно проходит в двух кроме Москвы регионах в качестве эксперимента.

"Были попытки двойного голосования, мы это видим на электронном голосовании. Была попытка в Ярославле получить второй бюллетень и проголосовать электронно. И попытка была в Курской области. Они были вовремя пресечены", – заявил Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ.

Видеосъемка ведется онлайн и офлайн. На технической стене в Центризбиркоме – 192 маленьких экрана. Это съемка в режиме реального времени – с избирательных участков. Но видеосъемка, конечно, ведется более масштабно, поэтому каждые 10 секунд экран меняется. И вот уже другой участок.

Выборы проходят в 83 из 85 российских регионов. Традиционно внимание приковано к тем, где выбирают губернаторов. Таких в этот раз – 18. Среди них есть и действующие руководители со стажем, и временно исполняющие обязанности, назначенные президентом. Глав регионов выбирают в Коми, Чувашии, на Камчатке, Смоленщине, в Краснодарском и Пермском краях, в Архангельской, Иркутской, Калужской, Ленинградской, Брянской и Еврейской областях, в Татарстане и Севастополе, в Костромской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областях.

Обновляется и состав 11 региональных Заксобраний. Депутатов выбирают в Белгородчине, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской областях, на Рязанщине и в Челябинской области, а также в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе. Довыборы в Государственную Думу – в четырех регионах.

"Не хочу сглазить, кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности, и времени не было передохнуть после общероссийского голосования. Но, в принципе, дай Бог не сглазить, она идет довольно спокойно, достойно и организованно", – подчеркнула Элла Памфилова.

Всего же избирателям нужно распределить 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Пока – только 4 серьезных нарушения, сообщают в Центризбиркоме. Завершающий главный день – 13 сентября.