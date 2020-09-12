Памфилова готова совершенствовать систему голосования

Наблюдатели не зафиксировали большого количества нарушений на выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Держим руку на пульсе", – сказала Памфилова, комментируя досрочное голосование 11 и 12 сентября.

По итогам этой выборной кампании ЦИК готов совершенствовать систему голосования для удобства и в интересах избирателей, заявила Памфилова.

Ранее в ряде СМИ появлялась информация о голосовании "из багажника" на придомовой территории в Иркутской области и в других регионах. После проверки факт нарушений не подтвердился. В ЦИКе еще раз призвали зарегистрированные СМИ внимательнее относиться к перепечатке информации из блогов и других недостоверных источников.

13 сентября в 83 регионах России пройдет основной день голосования, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний, в 18 – прямые выборы высших должностных лиц.