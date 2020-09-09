Памфилова: партийная система избавилась от "пустышек"

Российская партийная системы выходит на новый уровень: партий становится меньше, поскольку исчезают пустышки, появляются политические силы, у которых появляются реальные избиратели. Об этом заявила глава Центризбирком России Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила активность тех партий, которые зарегистрированы в 2020 году и впервые участвуют в выборах. По словам Памфиловой, российская избирательная система полностью готова к проведению единого дня голосования 13 сентября, а также к дням досрочного голосования – 11 и 12 сентября. Эти три дня голосования пройдут без ущерба для школьных занятий. Выборы разного уровня пройдут в 83 российских субъектах, напоминает РИА Новости. По итогам голосования будет замещено более 78 тысяч мандатов.

В единый день голосования в 18 регионах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в двух регионах – Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округе – их глав должны избрать депутаты региональных законодательных собраний.

Еще в 11 регионах пройдут выборы депутатов местных законодательных собраний, а в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Думы. Это Курская, Пензенская и Ярославская области и Татарстан.