В Ростовской области отпечатали бюллетени к губернаторским выборам

Ростовская область готовится к предстоящему единому дню голосования. В типографии изготовили больше трех миллионов бюллетеней.

Документы приняли члены избирательной комиссии, сообщает телеканал "Россия 24". Спецтранспортом их доставят на участки для голосования – в города и районы области. Там их возьмут под охрану.

В Ростовской области голосование начинается 11-го сентября и продлится три дня. В крае выбирают губернатора. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутатов Заксобрания Ростовской области.