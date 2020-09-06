Единый день голосования: выборы пройдут в 83 субъектах России

Через неделю в России – Единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ. Голосование растянуто на три дня. Воскресенье – 13 сентября – основной день выборов. 11-го и 12-го – возможность проголосовать досрочно.

Второй волны коронавируса в России нет, но поскольку все еще долгое прощание с первой, то меры безопасности на участках по опыту предусмотрены, а в двух областях – Курской и Ярославской – возможно онлайн-голосование. Опыт есть.

В 18 регионах – выборы губернаторов. В 10 субъектах России главы будут точно новыми. Сейчас там у руля – временно исполняющие обязанности, назначенные президентом. Теперь для них возможность получить народный мандат.

В Республике Коми это Владимир Уйба.

Чувашия – Олег Николаев.

Камчатка – Владимир Солодов.

Пермский край – Дмитрий Махонин.

Архангельская область – Александр Цыбульский.

Иркутская область – Игорь Кобзев.

Калужская область – Владислав Шапша.

Ленинградская область – Александр Дрозденко.

Еврейская автономная область – Ростислав Гольдштейн.

Севастополь – Михаил Развожаев.

Некоторые из временно исполняющих обязанности приняли регионы в трудных ситуациях. Например, Игорю Кобзеву в Иркутской области от прежнего руководителя Левчено достался смытый наводнением Тулун. Зато уже к 1 сентября в пострадавшем городе наконец достроили и ввели в эксплуатацию 155 домов в микрорайоне Березовая роща, школу более чем на 1000 мест, детский диагностический центр.

В Архангельской области все еще много ветхого и аварийного жилья. Нередки случаи, когда деревянные дома просто сходили со свай. Александр Цыбульский сразу после назначения взялся решать проблему, начав масштабное строительство. Для жителей региона это не только новое комфортное жилье, но и новые рабочие места.

Еще в 8 регионах действующие руководители планируют переизбраться на новый срок. Для них выборы – оценка, которую дадут избиратели уже сделанному. Один из кандидатов на новый губернаторский срок – глава Ростовской области Василий Голубев. В конце августа он докладывал о том, как обстоят дела в его регионе президенту Путину.

3 сентября Ростовскую область посетила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. С губернатором обсуждался пилотный проект по стандарту социального благополучия человека. Ростовская область имеет все шансы стать первым регионом в России, где его внедрят.

А 4 сентября в область приезжала вице-премьер Татьяна Голикова, которая дала высокую оценку руководству региона по борьбе с коронавирусом и уровню развития системы здравоохранения. Под руководством Голубева Ростовская область нарастила темпы развития сельского хозяйства, а в этом году вышла в лидеры по сбору ранних зерновых в России. Кроме того, в регионе возведены объекты, которые будут служить ростовчанам десятилетиями. Например, современный аэропорт Платов и стадион "Ростов-Арена", рассчитанный на 45 тысяч мест.

На новый губернаторский срок также идут: Рустам Минниханов – в Татарстане; Вениамин Кондратьев – на Кубани; в Брянской области – Александр Богомаз; в Пензенской – Иван Белозерцев; в Смоленской области – Алексей Островский; Тамбовскую область по итогам выборов планирует снова возглавить Александр Никитин.

13 сентября также обновятся составы 11 региональных Заксобраний. Депутатов будут выбирать: Республика Коми, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Еще в четырех субъектах – Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях – назначены довыборы депутатов Государственной Думы.