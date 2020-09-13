В России идет Единый день голосования

В воскресенье, 13 сентября, в России проходит Единый день голосования, в ходе которого в 83 субъектах страны пройдет порядка 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

В этом году на фоне эпидемии коронавируса нового типа выборы проходят в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения. Впервые такой режим был опробован в ходе Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщалось, 11 и 12 сентября в России прошло досрочное голосование, 13 сентября станет основным днем волеизъявления.

В частности, в основной день голосования выборы будут проходить только на избирательных участках, тогда как 11 и 12 сентября голосование проводилось как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования – на придомовых территориях, территориях общего пользования. Также в эти дни прошло надомное голосование, сообщает "Интерфакс".

В Единый день голосования в четырех регионах России – в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях – идут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, в 18 субъектах Федерации избирают губернаторов – в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, Еврейской автономной области, Пермском, Краснодарском и Камчатском краях, в Иркутской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Ростовской областях. В 11 регионах страны выберут областные парламенты, в 22 – городские.

В Москве пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных советов Марьино и Бабушкинского районов, при этом в столице избирательные участки работают только в единый день голосования 13 сентября.