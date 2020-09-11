В России стартовал первый из трех дней голосования

В России начался первый из трех дней голосования. Выборы разных уровней пройдут в 83 регионах, напоминает телеканал "Россия 24". В самых восточных избирательные участки уже открылись. Уже более часа они работают на Камчатке, где выбирают губернатора. Выборы руководителей регионов всеобщим голосованием состоятся еще в 17 субъектах. В 11 определят составы местных парламентов

Выборы в этом году впервые будут проводить в течение не одного, а трех дней. Главным образом – для того, чтобы снизить эпидемиологическую нагрузку, как это было сделано летом на голосовании по поправкам в Конституцию. Инновационную схему избирательного процесса обсудили на дискуссионной площадке Экспертного института стратегических исследований. По мнению участников, новый формат потребует дополнительных изменений. Вопрос, например, о проведении предвыборного дня тишины, когда запрещена агитация.

"У нас сейчас будет интересный эксперимент, когда завтра дня тишины не будет, – отмечает Борисов Игорь Борисович, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. – Голосование начнется, а в субботу и воскресенье будет день тишины. К сожалению, у нас в России зачастую политические партии, кандидаты, вообще заинтересованные лица в результате используют принцип "для победы все средства хороши". Давайте посмотрим как это будет применяться, тем более у нас можно будет сравнить, что будет творится в пятницу и как пройдут в рамках дня тишины в субботу и воскресенье".

В Общественной палате обсудили готовность кампании по дистанционному электронному голосованию, а также работу наблюдателей. Вся информация от них будет поступать в специально созданный ситуационный центр.