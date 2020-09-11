От маленьких сел до городов-миллиоников: как прошел первый день досрочного голосования

11 сентября в большинстве российских регионов стартовало досрочное голосование на выборах различных уровней. Единый день голосования, как и положено, состоится 13 сентября, но в этом году процедуру решено начать на два дня раньше. В четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы. 18 регионов определят своих губернаторов, а 11 — депутатов заксобраний. Как проходило сегодняшнее голосование и как обеспечивались безопасность избирателей и безупречность процедуры?

"Поднесите лоб к датчику. Ваша температура в норме! Пожалуйста, проходите", — это особенности выборов в условиях пандемии. Еще до паспорта нужно предъявить маску и одноразовые перчатки, пройти дезинфекцию и даже чистку обуви.

Чтобы между избирателями дистанция была больше, не только на участках выход и вход сделали через разные двери, но и сами урны доставляют к голосующему. Например, под Курском опечатанный ящик и ширму привезли прямо к деревенским домам. В Казани и Биробиджане появились специальные автобусные УИКи. В Орле и Перми палатки для голосования временно заняли детские площадки.

Многие граждане считают, что трехдневное голосование — это удобно, поскольку можно и до работы забежать, и во время обеда проголосовать, и на выходных к родителям уехать.

Заполненные бюллетени, вплоть до подсчета, теперь хранятся в специально защищенном пакете. Его разработали как раз для трехдневных выборов. Так станут хранить бюллетени всех проголосовавших заранее. На каждом сейф-пакете — уникальный номер. Сверху будут подписи, дата и печать. С обратной стороны — штрих-код. После того, как красная полоса будет сорвана, открыть пакет без последствий для него уже невозможно.

"Присутствие наблюдателей — это в подавляющем большинстве видеонаблюдение, видеорегистрация того, где хранятся сейф-пакеты. Те, кто и этим мерам не доверяет, пожалуйста — устраивайте поочередное дежурство ночью на ступеньках, на приступочках у этого помещения", — рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Схему уже опробовали. Несколько дней подряд граждане страны голосовали и за поправки к Конституции. Нареканий у медиков не было.

"Мероприятие показало абсолютную безопасность процедуры голосования. Не было случаев, которые связаны с голосованием, ни у избирателей, ни у всех, кто работал на избирательных участках. Мы сохранили здоровье граждан. На сегодня все требования на участках соблюдаются", — отметила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

От самых отдаленных стоянок оленеводов (к ним как обычно члены избиркомов летят заранее) до маленьких сел возле Черного моря и городов-миллионников. В этот раз на выборах стартуют девять тысяч кампаний в 83 регионах — почти вся страна. Четырех новых депутатов получит Госдума. Составы обновят 11 региональных парламентов. В 20 субъектах изберут губернаторов. Они, кстати, воспользовались нововведениями одними из первых.

Еще утром голоса отдали руководители Камчатки, Пермского края, Иркутской, Пензенской и Ростовской областей.

Впервые в этом году ЦИК разрешил желающим формировать резерв наблюдателей. Андроид Юра в Перми — это, скорее, для демонстрации возможностей местных изобретателей. А вот живым наблюдателям (всего их 240 тысяч) следить за выборами придется три дня вместо одного.

Всего за разные должности и мандаты борются 156 тысяч кандидатов. В регистрации ЦИК отказал меньше чем пяти процентам, так что эти выборы должны стать одними из самых конкурентных.