В регионах внедряется система онлайн-голосования на выборах

Уже завтра россияне смогут досрочно сделать свой выбор на Едином дне голосования. Многие придут на избирательные участки виртуально, оставаясь дома за компьютером. Впервые возможность поддержать того или иного кандидата электронно появилась у жителей Курской и Ярославской областей, и ею решили воспользоваться десятки тысяч человек.

В Курской и Ярославской областях, с 11 по 13 сентября пройдут довыборы депутатов Госдумы. Проголосовать можно будет классическим способом на избирательном участке, и впервые виртуально – по системе дистанционного электронного голосования.

"Голосовать удобно. Если ты физически не находишься в этом регионе, а гражданский долг выполнить есть желание. Пожалуйста, удобный гаджет все это сделает", – поясняет Константин Комков, член Общественной палаты РФ.

Всего несколько кликов, и голос в нулях и единицах отправится в зашифрованную виртуальную урну. Чтобы проголосовать удаленно и безопасно во всех смыслах, достаточно было до 8 сентября подать заявление для участей на сайте госуслуг. А уже во время голосования авторизоваться на портале vybory.gov.ru, получить смс с кодом подтверждения личности, и таким образом открыть доступ к электронному бюллетеню.

"Интерфейс сделан достаточно дружелюбно, и любой человек может, благодаря подсказкам, пройти весь этап от авторизации до голосования", – заверил Александр Соколов председатель комиссии по развитию гражданского общества и защите прав человека Общественной палаты Ярославской области.

Быстро, процедура занимает всего несколько секунд, удобно – вне зависимости от места нахождения, голос будет учтен, и прозрачно – подтасовать онлайн-выборы невозможно.

"Здесь шкафы с серверами, на которых развернут программно-технический комплекс распределенная система данных. Именно здесь хранятся данные об избирателях, именно сюда поступают данные об избирателях, они находятся в зашифрованном, полностью безопасном виде", – рассказал Дмитрий Репников, вице-президент по цифровым платформам ПАО "Ростелеком".

Это центр обработки данных, именно здесь на серверах размещен комплекс электронного голосования. Его разрабатывали на базе блокчейн-платформы – технология, которая гарантирует анонимность, неизменность и защищённость передаваемых данных. С помощью специальных ключей шифрования.

Перед началом голосования в специальном компьютере происходит процедура генерации открытого и закрытого ключей. Закрытый ключ разделяется на пять частей, которые записываются на разделенные носители, раздаются членам избирательной комиссии, независимым кандидатам и наблюдателям.

Именно они должны хранить ключи до конца голосования, без них узнать результаты будет невозможно. В основе электронного голосования и криптография, а это значит онлайн – избиратель для системы не видим и не распознаваем. Жители Курской и Ярославской областей, систему уже протестировали. Тренировались на местных достопримечательностях. Выбирали лучшую. Наблюдатели следили за процессом.

"С моей стороны все сделано достаточно просто, имеется в виду в виде интерфейсов. Уверен, что под капотом всей этой системы лежит, конечно, очень серьёзная работа программистов и инженеров. Поэтому я уверен, что проголосовать онлайн легко будет даже с невысоким уровнем цифровой грамотности", – считает Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

По итогу тест-выборов, специалисты отмечают система работает устойчиво даже в пиковые нагрузки. Процедура подсчета голосов заняла всего пятнадцать минут. Во время реальных выборов следить за ходом голосования смогут не только наблюдатели, но и все желающие.

Статистика по ходу голосования будет транслироваться в интернет и так же и также ее можно будет посмотреть на портале vybory.gov.ru в режиме реального времени.

Свой первый виртуальный выбор реального кандидата, жители Курской и Ярославской области, смогут сделать в течение трех дней с 11 по 13 сентября. Свое участие в электронном голосовании уже подтвердили более 30 тысяч избирателей.