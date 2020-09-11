Памфилова опровергла голосование "на багажниках" и отреагировала на "клоунаду"

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала появившуюся информацию о досрочном голосовании "на багажниках" в регионах страны. По ее словам, это не соответствует действительности.

Пафмилова обратила внимание на то, что появившиеся в Сети снимки были сделаны в тот момент, когда члены комиссий только приехали, разгружались и занимались обустройством выездного избирательного участка.

Председатель ЦИК отметила, что у цинизма есть какая-то граница. По ее словам, в труднодоступных местах комиссии работают в тяжелейших условиях, в частности в Иркутской области после недавних наводнений. Памфилова заявила, что так дискредитировать работу сотрудников избирательных участков — это непорядочно, сообщает РИА Новости.

Политический деятель также прокомментировала акцию депутатов от КПРФ против трехдневного голосования. По ее словам, подобное мероприятие больше ударило по репутации представителей партии, чем ЦИК.

На плакате одного из участников акции была надпись "Трехдневный цирк". Элла Памфилова заявила: "Кто здесь клоуны, вы сами видите". Председатель ЦИК призвала КПРФ посмотреть, как на трехдневное голосование реагирует народ. Она обратила внимание на то, что по всем социологическим вопросам такое решение поддержано большинством людей, сообщает ТАСС.

13 сентября в России пройдет единый день голосования, к которому будут приурочены свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны. 11 и 12 сентября проходит досрочное голосование.