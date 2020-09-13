Памфилова подчеркнула, что "никаких сомнительных побед нам не надо"

Признавать бюллетени недействительными при любых нарушениях призвала избиркомы глава ЦИК Элла Памфилова, передает канал "Россия 24". Никаких сомнительных побед нам не надо, добавила политик.

Одновременно с этим российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил около 30 жалоб за время избирательной кампании – меньше, чем в прошлом году. Москалькова сама лично посетила сегодня несколько избирательных участков в Подольском районе Подмосковья и беседовала с наблюдателями.

13 сентября – единый день для 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Санкт-Петербурга и КБР). 11-12 сентября проходило досрочное голосование.