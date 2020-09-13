Памфилова о выборах: качественная и конкурентная кампания

Единый день голосования прошел "вполне конкурентно и с максимальной открытостью", заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Подводя предварительные итоги предвыборной кампании, она отметила, что кандидаты получили не более 4,8—5% отказов в регистрации. А среди 36 партий, принимавших участие в выборах, количество отказов еще ниже — всего 3%.

"Именно это создало конкурентную среду. И максимальную открытость. Мы абсолютно прозрачны", – сказала Памфилова.

Председатель ЦИК обратила внимание на большое число наблюдателей на избирательных участках. В среднем, на каждый участок приходилось 3—4 наблюдателя, всего 155 тысяч по всей России.

По словам Памфиловой, многодневное голосование вводилось на основании опросов и пожеланий граждан. "Это очень удобно", – отметила она. Памфилова также указала на "беспрецедентно малое" количество жалоб — всего 13, которые требовали рассмотрения непосредственно на заседании ЦИК. Причем семь из них признаны необоснованными.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев указала на важность участия в процессе наблюдения всех политических сил, в том числе и оппозиционных. "Чтобы не ленились готовить свой корпус наблюдателей", — призывает он. Фадеев добавил, что отладка технологии подготовки наблюдателей началась еще с выборов президента в 2018 году. Хотя именно участие независимых наблюдателей от разных политических сил вызывает больше доверия к выборам и пресекает возможность манипулировать информацией.

Ранее Элла Памфилова заявляла, что избирательные комиссии надеются подсчитать голоса избирателей в течение ночи.