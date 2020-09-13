ЦИК надеется подсчитать голоса за ночь

После восьми вечера начнется интенсивный подсчет голосов, ввод протоколов, есть надежда, что к утру процесс будет практически завершен, заявил глава ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 24". Нужно только дождаться, когда закроются последние участки в Калининграде (21.00 мск).

О большем числе нарушений, чем в ходе голосования по поправкам в Конституцию, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. Это вполне объяснимо: никакой конкурентной борьбы во время общероссийского голосования быть не могло. На выборах много кандидатов, все они хотят победить. Так что есть и нарушения избирательного законодательства, и фейки в соцсетях, передает ТАСС.

Член СПЧ, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод отметил, что наблюдатели серьезных нарушений не обнаружили. Это касается и требований Роспотребнадзора: на участках используются СИЗ, санитайзеры, выдерживается социальная дистанция. Правозащитник также отметил востребованность дистанционного и электронного голосования, что говорит о перспективности такого формата для будущих выборов.

Член СПЧ Иван Засурский считает, что перенос Единого дня голосования на осенние или весенние каникулы позволил бы понизить количество проблем на выборах и увеличить явку.

13 сентября – единый день для 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Санкт-Петербурга и КБР). 11-12 сентября проходило досрочное голосование.