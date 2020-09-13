Хакеры почти круглосуточно атакуют Центризбирком

Атаки хакеров – в основном на сайт ЦИК России – в Единый день голосования идут практически круглосуточно. Об этом рассказал замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев.

По его словам, в ЦИКе к проискам хакеров "уже как-то адаптировались". Кибератак на систему ГАС "Выборы" при этом не зафиксировано – да и совершать их, по словам Булаева, "просто бессмысленно".

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, Единый день голосования проходит в рабочем режиме без нарушений, способных всерьез исказить результаты волеизъявления граждан или просто вызвать возмущение участников выборов. Он предполагает, что и нынешний Единый день голосования пройдет спокойно, в рабочем режиме, корректно выявив волю избирателей, передает ТАСС.

По данным ЦИК, самая высокая явка на выборах глав субъектов РФ зафиксирована в Еврейской автономной области – проголосовали уже 70,51 процента избирателей. Самая низкая пока что явка наблюдается в Смоленской области, где проголосовали всего 19,89 процента избирателей, передает РИА Новости.

61,75 процента избирателей проголосовали на выборах главы Татарстана, 53,58 процента – на выборах главы администрации Тамбовской области, 53,05 процента – губернатора Краснодарского края. Голосование в этих регионах идет по московскому времени, участки закроются в 20:00.

Явка на выборах главы Ростовской области, напротив, составляет лишь 29,35 процента, губернатора Пермского края – 26,82 процента, губернатора Калужской области – 26,74 процента, губернатора Иркутской области – 25,95 процента, губернатора Архангельской области – 22,39 процента, губернатора Костромской области – 21,99 процента, а на выборах главы Коми – 20,43 процента.