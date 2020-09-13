ЦИК и ОП сообщили о провокаторах и фейках

Ответственность за провокации на выборах должны нести не только сами "провокаторы от СМИ", но и направляющие их главные редакторы. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По ее словам, система аккредитации СМИ специально была упрощена, чтобы у журналистов было больше возможностей работать. Главные редакторы ручаются за людей, которых направляют, и ответственность руководителей СМИ должна быть как минимум административной, считает глава ЦИК.

В Общественной палате РФ видят "большой поток фейков, который все увеличивается", рассказал на брифинге для прессы председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, иногда это происходит случайно – люди не понимают происходящего, – но среди прочего распространяется и ложная информация, передает ТАСС. В пример Григорьев привел два сообщения о нарушениях, факт которых при проверке не подтвердился.

По словам зампреда Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Никиты Данюка, выявленные нарушения на нынешних выборах минимальны. Столь масштабное голосование, отметил он, "обходится вообще без каких-либо скандалов".

Инциденты, которые все же имеют место, по его словам, показывают, что в нашем обществе и политические партии, и институт общественных наблюдателей мотивированы, чтобы все прошло чисто, транспарентно и прозрачно.

По словам еще одного зампреда Координационного совета, исполнительного директора корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алены Булгаковой, из 1401 сообщения о нарушениях, поступившего от общественных наблюдателей на 11:00, 6 сообщений квалифицируются как возможные проблемы на участках. Еще в 27 случаях "проблема решается, не доводя ситуацию до нарушения", приводит ее слова "Интерфакс".