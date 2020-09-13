Выявлена новая практика фейков о голосовании

"Реализацию самых разнообразных манипулятивных практик приезжими специалистами" выявила в целом ряде регионов Общественная палата РФ в ходе Единого дня голосования. О некоторых приемах распространения фейков о голосовании рассказал на брифинге первый зампред Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы ОП РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

Это, например, публикация реальных фотографий или видео в ухудшенном качестве с фальшивыми подписями. При этом контент – например, размытая фотография с урной для голосования – размещается в соцсетях "с какими-то апокалиптическими сообщениями и заявлениями", рассказал Малькевич.

В Татарстане, по словам представителя ОП, выявлена "настоящая ботферма", только за субботу разместившая в Сети более 5 тысяч фейковых комментариев и сообщений. Общий охват при этом исчислялся миллионами читателей, передает РИА Новости.

Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвали внести изменения в действующее законодательство для борьбы с "партиями-спойлерами", то есть двойниками, передает ТАСС.

Такие спойлеры, говорит Москалькова, путают людей, и избиратели не могут понять, кандидата какой партии они все-таки поддерживают. Памфилова использование таких приемов назвала "грязной технологией", добавив к практикам, дискредитирующим избирательный процесс, также и использование однофамильцев.

По словам замглавы МВД РФ Александра Горового, нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности, способных повлиять на ход выборов любого уровня, в России не зафиксировано, передает РИА Новости.