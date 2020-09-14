Спокойно и достойно: Памфилова рассказала, как прошло голосование

Единый день голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам политического деятеля, в этом году зафиксировано минимальное количество нарушений — меньше, чем когда-либо. Памфилова обратила внимание на то, что компания прошла спокойно, чисто и очень достойно.

Председатель ЦИК не стала скрывать, что в действиях некоторых комиссий были недостатки.

Элла Памфилова также рассказала, что на выборах присутствовали почти 257 тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. В их числе 3800 представителей СМИ.

За выборами следили наблюдатели и члены комиссий от 17 политических партий из 30 партий участников в выборах, сообщает РИА Новости.

13 сентября в России состоялся единый день голосования. В этом году выборы проходили в 83 регионах.