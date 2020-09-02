ЦИК: три дня голосования пройдут без ущерба для учебы

Трехдневные выборы пройдут в России без ущерба для учебного процесса. Голосовать граждане по-прежнему будут в том числе и в зданиях школ, но учащимся не помешают, заверила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Я хочу поблагодарить все регионы, где проходят крупные выборы и где участки для голосования расположены в школах, – цитирует Памфилову РИА Новости. – Вопросы организации голосования 11 и 12 сентября решены без ущерба для учебного процесса".

По ее словам, в эти дни будут проводиться уроки на свежем воздухе, оздоровительные и прочие мероприятия.

Единый день голосования в 2020 году состоится 13 сентября, а досрочно можно будет проголосовать 11 и 12 сентября. В 20 регионах в этом году выбирают губернаторов, жители 11 субъектов будут голосовать за депутатов законодательных органов. Всего же выборы разного уровня состоятся в 83 регионах страны.

21 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий проводить выборы в течение трех дней. Ранее в России состоялось голосование, касающееся поправок в Конституцию. Оно показало эффективность такой формы голосования.