В Единый день голосования новые партии отправят на участки 11 тысяч наблюдателей

Около 11 тысяч наблюдателей направят на избирательные участки в Единый день голосования новые партии. Они готовы серьезнейшим образом бороться за честность выборов и за голоса избирателей. И рассчитывают на успех в ряде региональных кампаний. Как эксперты оценивают шансы новичков?

До Единого дня голосования осталось меньше недели. Выборы начинаются уже в пятницу – перед основных днем два заложены под досрочное голосование. Такая схема позволит избежать столпотворений на избирательных участках. Но на активности политической борьбы, конечно, не скажется. Новые парламенты выберут в 11 регионах страны. И в этом году кроме думских партий с традиционно устоявшимся электоратом, за место на политическом олимпе будут бороться новые проекты.

"Новые партии пытаются мобилизовать того избирателя, который не видел в предыдущих партийных проектах – своих. Они увеличивают количество участников избирательной кампании, и не только тех, кто обладает пассивным, но и тех, кто обладает активным избирательным правом", – говорит Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.

Заполучить голоса ранее неопределившихся попытаются четыре новые партии:

- "За правду" писателя Захара Прилепина, у них больше всего потенциальных регионов;

- "Новые люди" во главе с бизнесменом Алексеем Нечаевым;

- "Зеленая альтернатива" – проект с экологической повесткой;

- "Партия прямой демократии" разработчика компьютерных игр Вячеслава Макарова.

И если первые два проекта, по словам политологов, имеют выраженный идеологический характер, свои голоса они будут набирать за счет повестки, то два других являются скорее нишевыми, тематическими партиями со своей технологической базой.

"Не исключено, что из малых партий мы увидим в региональных парламентах новых людей. И в одном, а может даже, в двух парламентах пройдет "Зеленая альтернатива"., – предположил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа. – Что касается "За правду", то теоретически у них шансы имеются; говорить на практике тяжело, потому что социология пока не показывает уверенного прохождения этой партии в Законодательное собрание регионов".

В случае преодоления пятипроцентного порога партии получат квалификацию для участия в выборах в Государственную думу в следующем году. А вот насколько успешным будет это участие, во многом, по словам экспертов, зависит и от результатов на этих выборах парламентских партий.

Предвыборный митинг провели в ЛДПР.

"Мы выдвинули 15 тысяч кандидатов на все вакансии, – говорит лидер партии Владимир Жириновский. – Это второе место в стране. Нас только обгоняет "Единая Россия", которая в десять раз больше, чем ЛДПР, и имеет огромный административный ресурс".

Политологи оценивают шансы либерал-демократов выше, чем шансы КПРФ. Тем не менее свои голоса, вероятно, наберут обе партии. При этом позиции эсеров несколько размываются: часть их электората может забрать "Российская партия пенсионеров". "Единая Россия" же, скорее всего, сохранит свое преимущество: в плюс сыграет активность в период пика борьбы с коронавирусом.

"Единая Россия" воспользовалась этой ситуацией, организовав волонтерские центры, горячие линии, доставку продуктов и лекарств, помощь больным людям. И в общем многие кандидаты, которые идут на муниципальные выборы, в областные Заксобрания, особенно одномандатники, – они от всей души поработали в волонтерском движении. Если взять другие партии, то они, к сожалению, ни идей никаких не предложили, ни какую-то деятельность", – говорит политолог Олег Матвейчев.

Эксперты не скрывают: в итоге очень многое будет зависеть от явки. И тут трехдневное голосование может сыграть даже на руку. Для всех партий же сейчас самое важное – провести выборы честно; практически все, например, увеличили штабы наблюдателей.

На успех повлияет и то, как политические силы смогут мобилизовать свой электорат. Эти выборы являются отличным тестом возможностей: их результаты определят стратегию думской кампании 2021 года для всех ее участников.