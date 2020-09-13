Единый день голосования: первые итоги

Итог Единого дня голосования – две губернаторские инаугурации. Вот под звуки марша Почетный караул вносит знаки государственной власти Ненецкого автономного округа – его возглавил Юрий Бездудный.

"Это действительно очень волнительный день. И не просто волнительный. А день особенный сегодня. Вступая в должность губернатора, я всерьез осознаю, какую огромную ответственность взял перед каждым из вас", – заявил Бездудный.

А это принимает присягу губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

В этих регионах руководителей избирают парламенты, процедура длится не больше часа. Но и там, где проходило Всенародное голосование, результаты будут известны совсем скоро. Особенно в восточной части страны.

Пять часов назад закрылись участки в Иркутске. И бюллетени из сейф-пакетов, куда их складывали с пятницы, нужно было просто переложить в автоматический комплекс. И сразу ясно, кто выигрывает.

На Камчатке, где подсчет уже почти завершен, с большим отрывом лидирует исполняющий обязанности Владимир Солодов – больше 80% голосов.

"Не буду спать, пока не наступит критическая масса – две трети или три четверти голосов посчитаны. Пока это первая треть. Конечно, она очень обнадеживает и воодушевляет. И я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня, вчера и позавчера пришли на избирательный участки и отдали свой голос", – сказал Солодов.

Примерно такая же поддержка населения – у главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна. "Это отношение не к Гольдштейну Ростиславу Эрнстовичу в целом, а отношение к команде и тому, что мы делам. А делаем мы сегодня в Еврейской автономной области много, и вы это видите, эти изменения, которые происходят", – отмети л Гольдштейн.

И там участки не только уже успели закрыть, но и продезинфицировали. Завтра ведь – школьные занятия.

Голосование проходило почти во всех регионах страны, кроме Санкт-Петербурга и Карачаево-Черкесии. И Центризбирком старался придерживаться принципа максимальной открытости – наблюдателем мог стать каждый. И шел навстречу избирателям, оттого и явка весьма впечатляющая.

"У нас нет никакой заданности и никакой оценки – высокая или невысокая. Она должна быть реальной и естественной. Вот самый главный критерий – естественная, реальная, то, что не подвергается сомнению, чтобы люди приходили и голосовали так, как считают нужным. Для этого нам нужно было и видеонаблюдение, и работа наблюдателей", – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Архангельская область. Заповедное Кенозеро Здесь все моторные лодки были в распоряжении участковой избирательной комиссии. Больше семидесяти островов, и пусть на некоторых обитают-то всего по два-три человека, но возможность проголосовать непременно предоставят каждом, чего бы это ни стоило. И такая забота государства об избирателях особенно заметна в отдаленных районах самой большой в мире страны.

Когда в Республике Коми комиссия прилетает на вертолете, в чумах оленеводов это расценивают еще и как особое внимание к экзотической профессии. И при этом в каких сложных условиях бы ни шло голосование, непременные средства индивидуальной защиты.

Первые выборы такого масштаба с начала пандемии. Уже ставшие привычными маски, перчатки, дистанция между избирателями. Все эти меры безопасности были опробованы во время голосования по поправкам в Конституцию. И сейчас их использование на участках опять обязательно.

Чтобы потоки избирателей не пересекались, голосование началось с пятницы. Правильно организованная возможность всем выбрать удачное для себя время и сделать свой выбор. И всеми разрешенными законом способами. На придомовой территории, как в Магадане, или даже в автобусах, приезд которых можно было заказать заранее, – это ноу-хау Татарстана.

При этом наблюдателям разрешили на всех участках дежурить хоть ночью и в любое время суток сигнализировать о нарушениях в Центризбирком. Вот в Нижнем Новгороде засняли момент, когда председатель комиссии пыталась подменить список избирателей, – теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы.

"С учетом масштаба кампании это, конечно, очень небольшое количество нарушений. Надеюсь, что и впредь их совсем не будет или будет ничтожное какое-то количество. В любом случае меры мы будем принимать очень быстро, принципиально и оперативно", – заверила Памфилова.

Но и фейков хватает. Вот в той же Нижегородской области наблюдатель прорывается на участок, когда тот закрыт, провоцируя охрану. А это видео, снятое в Новороссийске, выдают за вброс заранее заполненных бюллетеней. И в ящике действительно обнаружили пачку, но чистых листов бумаги. Фотографии, где голосование якобы идет на картонной коробке в Тамбове или в багажнике автомобиля в пригороде Иваново, сделаны были во время подготовки к выборам. Но каждый такой случай тщательно проверяется, в том числе и институтом уполномоченных по правам человека.

"У нас 28 обращений от граждан. На каждое была реакция, мы проверяли, даже участвовали в судебном процессе в Саратове, проверяли коллективно жалобу, связанную со отстранением от выборов, непрохождением фильтра", – рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Расширяется количество регионов, где можно проголосовать онлайн.

"Были выбраны достаточно традиционные русские области – это Ярославская и Курская, в каком-то обозримом будущем можно будет увидеть электронное голосование по всей стране", – отметил Илья Массух, член Общественной палаты Москвы.

И появились даже цифровые избирательные участки, На которых и бюллетеней в привычном понимании нет, и проголосовать можно, находясь в другом регионе, Только заранее уведомив комиссию.

"Приходит человек к члену комиссии, предъявляет паспорт. Член комиссии проверяет персональные данные, то, что он включен в список избирателей и ему предоставлено активное избирательное право. И выдает вместо бюллетеня карточку. Бюллетень – электронный. Он просто дает доступ", – пояснил Алексей Нестеров, начальник Управления аппарата ЦИК РФ.

Среди претендентов – небывалая конкуренция: рекордные 156 тысяч кандидатов. И среди них – представители совершенно новых политических сил. Это ведь трамплин для выборов в Госдуму. Партии, которая попадет хоть в один из региональных парламентов, не нужно будет собирать подписи, чтобы участвовать в думской кампании следующего года.

"Новые партии пытаются мобилизовать того избирателя, который не видел в предыдущих партийных проектах своих. Они увеличивают количество участников избирательной кампании, и не только тех, кто обладает пассивным, но и тех, кто обладает активным избирательным правом", – сказал Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.

К завтрашнему утру станет ясно, появятся ли на российском политическом небосклоне новые лица. Пока итоги подводит крупнейшая партия страны.

"У нас есть данные по Дальнему Востоку, Сибири, где закрылись избирательные участки и вводятся протоколы. Об этом мы можем говорить, не нарушая законодательства. На Урале участки тоже закрылись. И первые вводы в ГАС уже пошли. Могу с уверенностью сказать, что "Единая Россия" одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу", – заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Цифровизация процесса и подсчет голосов значительно ускоряет.