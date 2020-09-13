Главой НАО избран Юрий Бездудный

Губернатором Ненецкого автономного округа избран врио главы региона Юрий Бездудный. Такое решение было принято большинством голосов на очередной сессии окружного Собрания депутатов.

Свои голоса за кандидатуру Бездудного отдали 14 из 16 депутатов. Обязанности главы округа Бездудный исполнял со 2 апреля, когда прежний губернатор НАО Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

Избранный губернатор вступит в должность в полдень (время совпадает с московским). Об этом РИА Новости сообщили в Собрании депутатов.

Губернатора в НАО выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом России. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов. Губернатор избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.

В конце августа президент Владимир Путин предложил на должность губернатора НАО кандидатуры врио главы округа Юрия Бездудного, директора государственного казенного учреждения Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева и депутата окружного Собрания Андрея Смыченкова. Избрание губернатора округа проводилось открытым голосованием, за кандидатуру Юрия Бездудного проголосовало 14 депутатов, за Игоря Пинаева – 0, Андрея Смыченкова – 2, сообщается на сайте Собрания депутатов НАО.