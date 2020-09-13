Комарова продолжит возглавлять ХМАО

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сохранила свой пост – сегодня депутаты региона большинством голосов переизбрали ее на новый срок.

Из 38 депутатов 29 проголосовали за, пять бюллетеней признаны недействительными, заявил по итогам тайного голосования депутат думы Югры, руководитель счетной группы Александр Сальников.

Выступая на заседании думы с программой развития Югры на ближайшие годы, Комарова подчеркнула, что планирует заниматься развитием промышленности, сферы IT, расселением из аварийного жилья, увеличением рождаемости. По ее словам, два ребенка в каждой семье должны стать "золотым минимумом" в регионе.

Отбор кандидатов на пост главы ХМАО проходил в несколько этапов. Ранее фракции направили фамилии претендентов губернатору Тюменской области Александру Моору, который внес на рассмотрение президенту РФ список из пяти кандидатур. В него вошли помимо Комаровой депутат Госдумы Евгений Марков (ЛДПР), депутаты думы ХМАО Алексей Савинцев (КПРФ), Михаил Сердюк ("Справедливая Россия") и спикер думы Югры Борис Хохряков.

Комарова руководит регионом с 2010 года и сейчас является единственной женщиной-губернатором в России. Торжественная церемония вступления в должность избранного главы региона состоится сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что главой НАО избран Юрий Бездудный.