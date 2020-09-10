Камчатка готова к выборам главы региона

На Камчатке в Единый день голосования выбирают губернатора края, первые бюллетени будут заполнены уже завтра. Члены избирательных комиссий готовы обеспечить санитарную безопасность избирателей, для этого есть всё необходимое. Если же житель по каким-то причинам не может дойти до участка, то ему дадут возможность проголосовать на дому. Особое внимание уделяют прозрачности выборов.

В Камчатском крае – более 300 избирательных участков. Каждый оснащен средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, а также одноразовыми ручками. Помимо этого, в день голосования будут действовать выездные комиссии. Оставить заявку для голосования на дому можно, позвонив в территориальную избирательную комиссию.

"Эту заявку можно сделать как самостоятельно, так и при содействии третьих лиц, то есть, попросив родственников, соседей – кого угодно. Чтобы позвонили в участковую избирательную комиссию, либо туда пришли и оставили такую заявку. И тогда участковая избирательная комиссия придет к вам домой", – уверяет Инга Иринина, председатель избирательной комиссии Камчатского края.

На участках работают системы видеонаблюдения. В Петропавловске-Камчатском ими оснастили 66 избирательных комиссий.

"Камеры установлены так, что, не нарушая тайны голосования показать все, что происходит на участке. Как выдаются бюллетени, как они хранятся. И как голосуют избиратели нашего участка", – пояснила Климова Светлана, председатель избирательной участковой комиссии № 62.

Запись с камер будет вестись непрерывно с 7 утра и до дня окончания выборов. Они будут фиксировать весь процесс голосования.

"Сама система наблюдения резервирована. Каждая камера имеет флэш-носитель. Также сам модуль, который обеспечивает работу системы, так называемый коммутатор полностью резервирован по питанию. Стоит блок бесперебойного питания. Информация, которая собирается в процессе видеонаблюдения, хранится потом у нас в центре обработки данных. И параллельно эта информация фиксируется на сайте наш выбор-выбор2020", – рассказал Алексей Кулаков, директор Камчатского филиала Ростелекома.

Отдать свой голос за кандидата на должность главы региона можно будет с 8 утра и до 8 вечера в любой из трёх дней: 11, 12 или 13 сентября.