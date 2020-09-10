Голосование в ЕАО: безопасность избирателей – превыше всего

В Еврейской автономной области в Единый день голосования выбирают губернатора края, а в Биробиджане обновляют состав городской думы. В избиркомах уже приняли все меры для обеспечения безопасности граждан. Члены комиссий готовы и выехать к жителям на дом, если те не могут сами прийти на участок. Особое внимание уделяют прозрачности выборов.

В здании колледжа культуры располагается избирательный участок № 20. Здесь состоятся двойные выборы: губернатора автономии и депутата гордумы шестого созыва. Члены комиссии приступили к работе за 10 дней до старта единого дня голосования. Все они прошли обучающие курсы и готовы к проведению кампании. Особое внимание санитарным нормам. Маски, перчатки, антисептик. Потоки граждан разведут, чтобы не допустить массового скопления людей.

"Участковая комиссия снабжена полностью всеми средствами защиты, и мы можем использовать эти средства защиты. Для избирателей подготовлены пакеты в которых будет ручка , маска, перчатки и соответственно бюллетень. Все это на участке есть, плюс антисептические средства. Все это есть в достаточном количестве", – заверила Юлия Моисеева, заместитель председателя участковой избирательной комиссии, избирательного участка N20 г. Биробиджана.

Голосование на дому и придомовых территориях, выезд членов комиссии в учреждения. Желающие могли подать заявление, чтобы выбрать подходящий формат для голосования. На этом участке вне помещения свой гражданский долг исполнят порядка 80 человек.

"Обязательно нужно проследить, учесть всю документацию, касающуюся досрочных выборов, конверты будут переданы нам ТИК, нужно обязательно их положить в сейф, пересчитать. Мы подготовили уже всю необходимую документацию, чтобы осуществлять досрочные выборы на участке", – отметила Ирина Ревуцкая, секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка N 20 г. Биробиджана.

Комплексы обработки бюллетеней, стационарные ящики на случай отключения электроэнергии. На участках за процессом будут следить не только наблюдатели, но и видеокамеры. С избирателями проведена информационная работа. Всего на пост губернатора еврейской автономии претендует пять кандидатов. Член партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, Борис Тихонов от политического объединения "Родина", Роман Куземский представляет "Патриотов России", Коммунистическую партию социальной справедливости – Александр Крупский, а кандидатом от партии "Единая Россия" выступает временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

"Мы ведем работу с избирателями. Раздаются приглашения, сообщается о времени, когда будет происходить голосование, о том, как удобно им провести эту процедуру, что члены комиссии могут выйти к самим избирателям по заявлениям. А не только они могут прийти к нам на избирательный участок", – отметила Ирина Казакова, председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка N45 с. Валдгейм.

11 сентября участки откроют свои двери для избирателей. Отдать голос за достойного кандидата жители области смогут с восьми утра до 20 часов вечера. Выборная кампания завершится в воскресенье.