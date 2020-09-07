"Новые люди" организуют единый колл-центр по нарушениям на выборах

Сегодня в Москве прошел круглый стол с участием представителей "Партии прямой демократии", "Российской партии пенсионеров", а также партий "Зеленая альтернатива" и "Новые люди".

Инициатива встречи принадлежит партии "Новые люди". Ее председатель Алексей Нечаев пояснил, что разговор шел о взаимодействии наблюдателей на предстоящих выборах. Кроме того, политики обменялись опытом и обсудили подходы к работе. В круглом столе также принял участие член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

"Есть две основных цели мероприятия. Во-первых, мы хотели сверить часы с другими партиями, потому что нам важно, чтобы не только наши наблюдатели были на выборах, но и наши коллеги постоянно рядом: если их наблюдателей удалят, то наши встанут, и наоборот. То есть, кооперация – это первое. И второе – мы хотим предупредить людей в избирательных комиссиях, что наблюдение будет плотным: оно будет все три дня. Если будут нарушения, то эти нарушения будут не замалчиваться, а вскрываться. И хочется напомнить, что есть уголовная ответственность, это до четырех лет лишения свободы. У всех есть дети, очень важно, чтобы они эти 4 года были с родителями, а не одни. Мы наблюдение делаем сплошное, хотим об этом предупредить", – отметил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Импонирует подход партии наших молодых лидеров, молодых лиц, молодых участников избирательного процесса, что они действительно начинают процесс диалога с гражданским обществом, которое представляют сегодня правозащитники из разных структур, из разных организаций. Первое, это о чем свидетельствует: если они переходят уже к наблюдению, значит действительно не только какие-то слухи ходят, что они набирают высокие проценты, действительно, это процент поддержки они имеют у избирателей. Это первое. Второе, что они заинтересованы не только в решении на участках вопросов чисто партийных, чисто политических, а действительно готовы к открытой, гласной своей победе, представив это на суд общественности, наблюдателей, на суд народа. Я надеюсь, что именно те задачи, которые ставят перед собой новые политические партии с поддержкой общественности, наблюдателей будут решены и решены чисто с точки зрения организации самих процедур и подсчета результатов", – подчеркнул Игорь Борисов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

За минувшие три недели партия "Новые люди" провела более 200 тренингов и выпустила 10 тысяч экземпляров обучающих пособий, сообщает телеканал "Россия 24". Всего от партии на выборах будут работать свыше 10 тысяч наблюдателей, не считая допрезерва. Они будут дежурить на более чем пяти тысячах участках. Партия также усилила региональные команды юристов, а также организует единый колл-центр по нарушениям, где можно будет получить юридическую консультацию и сразу же подготовить жалобу или обращение в суд.