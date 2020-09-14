Партия "Новые люди" намерена участвовать в выборах в Госдуму

Три российские партии – "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду" – получили парламентскую льготу по итогам единого дня голосования. Мандат в региональном парламенте дает возможность партии не собирать подписи на выборах в Госдуму.

Партия Алексея Нечаева "Новые люди", которая была зарегистрирована весной этого года, прошла в заксобрания всех регионов, где принимала участие в выборах. Глава партии заявил телеканалу "Россия 24", что она планирует участвовать и в выборах в Госдуму в следующем году.

"Выяснилось, что запрос на обновление в стране есть, и нам как партии удалось стать выразителями не только вот этого запроса, но и реализовать этот запрос. Я бы сказал, получить от наших людей в регионах, от наших избирателей такой мандат доверия, – сказал Нечаев. – И это, конечно, самый настоящий хороший результат".

13 сентября в России прошел единый день голосования. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что выборы в регионах прошли "спокойно и достойно". По ее словам, в нынешнем году во время голосования было выявлено минимальное количество нарушений.