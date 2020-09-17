Турчак подвел итоги Единого дня голосования и поблагодарил всех избирателей

"Единая Россия" продолжила курс на обновление. Больше половины кандидатов, участвовавших в этой избирательной кампании, – новые лица в политике. Так секретарь генсовета партии Андрей Турчак подвёл итоги Единого дня голосования, сообщает телеканал "Россия 24".

"Мы взяли две трети всех замещаемых депутатских мандатов. На губернаторских выборах все наши кандидаты победили в первом туре, – рассказал Турчак. – Хочу поблагодарить наших избирателей, всех избирателей – вне зависимости от их политических взглядов и предпочтений. Всех тех, кто пришел на избирательные участки, проголосовал, проявил интерес к выборам".