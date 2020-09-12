Первая российская вакцина отгружена в регионы, исследования второй завершаются

Вторая российская противокоронавирусная вакцина "штатно движется к этапу регистрации", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко после церемонии открытия нового больничного корпуса в Ленинградской области.

Сейчас завершается этап клинических исследований, после этого вторая вакцина пройдет экспертизу. Если все пройдет в штатном режиме, новая вакцина, которую разработал новосибирский научный центр "Вектор", вскоре будет зарегистрирована. Примерный срок, по мнению главы Минздрава – конец сентября.

Министр уточнил, что на данном этапе все добровольцы, которые получили вакцину, чувствуют себя хорошо и выписаны из стационаров. Регистрация вакцины может состояться уже в конце сентября.

Первая российская вакцина Sputnik V, произведенная в институте Гамалеи уже отгружена в регионы. Первыми вакцинацию от COVID-19 пройдут группы риска: учителя и врачи. Мурашко пояснил, что, прежде чем начать широкую вакцинацию, необходимо протестировать каждое звено процесса – от безопасности до готовности логистической цепочки и персонала на местах.