Испытания второй российской антиковидной вакцины завершатся 30 сентября

Вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую производит ГНЦ "Вектор", должна пройти клинические исследования к 30 сентября. Об этом на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

По ее словам, разработчики сконцентрировались на одной вакцине – на основе пептидных антигенов, клинические исследования которой и завершатся в конце этого месяца.

Ранее сообщалось, что 3 сентября был успешно завершен первый этап исследований вакцины "Вектора" и начался второй, передает "Россия 24". По укороченной схеме временное регистрационное удостоверение на нее может быть уже получено после успешного подведения итогов второго этапа.

Несколько дней назад министр здравоохранения Михаила Мурашко в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, когда в оборот поступит вакцина от коронавируса, и стоит ли ожидать всплеска заболевания после периода летних отпусков и открытия границ с некоторыми государствами.