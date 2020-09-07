Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" назвал дату завершения испытаний вакцины от коронавируса. Как передает ГТРК "Новосибирск" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", клинические испытания планируется завершить 30 сентября 2020 года. Эту информацию ТАСС подтвердила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Срок окончания испытательных процедур связан с условиями, поставленными Министерством здравоохранения. Дело в том, что интервал между прививками первых пяти добровольцев должен составить не менее 72 часа. На это необходимо дополнительно еще две недели, уточнила Попова.

Сейчас испытывается вакцина на основе пептидных антигенов. Для ее документального оформления тоже понадобилось время.