В ряде регионов голосование уже завершилось

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири завершились выборы, которые проходили в рамках Единого дня голосования 13 сентября. По предварительным данным, на губернаторских выборах там побеждают временно исполняющие обязанности глав регионов.

Так, временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов после обработки более 90% протоколов набирает 80,71% голосов, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн по итогам обработки более 75% протоколов получает свыше 83% голосов, в Иркутской области лидирует врио губернатора Игорь Кобзев — он набирает 60,75% голосов после обработки порядка 10,5% протоколов.

В Магаданской области на выборах в региональный парламент и городскую думу, по предварительным данным, побеждает "Единая Россия", пишет ТАСС.

Кроме того, голосование завершилось во всех регионах Уральского федерального округа, Пермском крае, Оренбургской области, Туве и Башкирии.

Явка на Камчатке с учетом двух дней досрочного голосования превысила 35%, в Иркутской области за два часа до закрытия участков явка была на уровне 30%. В Еврейской автономной области избиратели оказались гораздо активнее: на 18:00 местного времени (11 утра по Москве) проголосовали 70,5% избирателей. Серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.

ЦИК России надеется подсчитать все голоса к утру понедельника, 14 сентября.