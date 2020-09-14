Тема:

Единый день голосования-2020 29 минут назад

14 сентября 2020 02:08

Камчатка, ЕАО, Ленобласть и Ярославль подвели первые итоги выборов

Подведены первые итоги Единого дня голосования. На Камчатке обработано сто процентов протоколов. По данным краевого ЦИК, лидирует врио губернатора края Владимир Солодов. Он набрал 80,51 процента голосов.

В Еврейской автономной области после обработки ста процентов протоколов побеждает врио губернатора Ростислав Гольдштейн, набравший 82,5 процента голосов.

В Ленобласти тем временем обработали 60 процентов бюллетеней, передает РИА Новости. Лидером является Александр Дрозденко от "Единой России". Он набрал 83,35 процента голосов избирателей.

В Ярославской области подсчитали уже 69,48 процента голосов. На дополнительных выборах в Государственную думу по Ярославскому одномандатному округу № 194 также лидирует кандидат от "ЕР" – Андрей Коваленко.

общество политика новости выборы Единый день голосования итоги губернатор

Ранее по теме