Кобзев обгоняет конкурентов

На выборах губернатора Иркутской области лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев. По итогам обработки 30,13% протоколов участковых избирательных комиссий он набирает 59,58% голосов избирателей.

На втором месте — депутат Госдумы, член КПРФ Михаил Щапов, получивший 27,57% голосов, на третьем — кандидат от КПСС Геннадий Щадов с 4,08%. Представитель "Справедливой России" Лариса Егорова набирает 4,06%, а кандидат от ЛДПР Андрей Духовников — 2,40% голосов избирателей.

Избирательные участки в Иркутской области закрылись в 20:00 по местному времени (15:00 по Москве).

Для победы кандидат в губернаторы Иркутской области должен набрать минимум 50% плюс один голос, пишет ТАСС.