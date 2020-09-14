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Единый день голосования 1 час назад

14 сентября 2020 06:34

Миронов: "Справедливая Россия" на выборах подтвердила статус парламентской партии

Свою оценку прошедшему Единому дню голосования дал лидер "Справедливой России". Сергей Миронов заявил: на этих выборах партия подтвердила свой статус парламентской. Он отметил: нарушения в ходе голосования были, но на общий результат не повлияли, передает телеканал "Россия 24".

"Единый день голосования завершился, идет подсчет голосов, – сказал Миронов. – Будем ждать окончательных результатов, но на сегодняшний момент очевидно, что "Справедливая Россия" уверенно везде преодолевает барьер, проходит и в законодательное собрание, и в городские думы. Будем ждать результатов окончательных. Поэтому выборы состоялись. Нарушения были, наши наблюдатели фиксировали те или иные эксцессы, но не считали, что они серьезно повлияли на окончательный результат".

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