Щенки остались без мамы: у губернатора Приморья пропала любимая собака

У губернатора Приморья в минувшую субботу пропала любимая собака. Юка породы акита ину потерялась в районе станции Санаторной, пока Олег Кожемяко был в командировке по Приморскому краю. Он через соцсети обратился к жителям региона за помощью в поисках любимого питомца.

Олег Кожемяко просил приморцев распространить информацию о пропаже собаки, ведь без мамы осталось шесть щенков, информирует ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Под постом в Инстаграме пользователи стали оставлять слова поддержки.

- Надеюсь на честность людей, и они отдадут собачку, ведь собаки, как член семьи. И каждый сейчас переживает о разлуке.

- Какие хорошие пушистики. Не волнуйтесь, найдется Ваша малышка.

- Сожалеем, помогите найти. Тот, кто украл, подумайте в первую очередь о щенках.

- "Щенки хорошенькие. Пусть найдется их мама.

- Знаю, как переживаешь, когда теряются наши братья меньшие, которые являются членами семьи.