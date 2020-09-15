Собака приморского губернатора попала под поезд

Грустную новость сообщил свои подписчикам в Инстаграмм губернатор Приморского края. Его пропавшая не так давно собака погибла.

Как передает ГТРК "Амур" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", информацию о пропаже Олег Кожемяко разместил у себя на страничке в соцсети несколько дней назад. С просьбой помочь в поисках своей любимицы он обратился к пользователям. Губернатор даже продемонстрировал фотографии щенков пропавшей собаки породы акита ину.

К сожалению, выяснилось, что животное попало под колеса поезда и погибло.

"Друзья, благодарю всех, кто помогал нам искать Юку. Для нашей семьи это серьезная потеря. У нас подрастают ее щенки, и одного мы обязательно оставим себе. Берегите своих четвероногих друзей", – написал губернатор.

Пользователи сетей искренне сочувствуют главе региона, оставляя под постом слова поддержки.