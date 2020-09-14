Лихач устроил серьезное ДТП с пострадавшими в Ульяновске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент серьезной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 13 сентября, на Локомотивной улице в Ульяновске.

На записи видно, как водитель автомобиля ВАЗ-2114 попытался опередить попутную легковушку, объехав ее с правой стороны, но не рассчитал свои силы и дистанцию до машины, выехавшей с прилегающей дороги.

Мужчина, находившийся за рулем "четырнадцатой", резко нажал на тормоз, и транспортное средство вылетело на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault Logan, после чего лихач выпал из разбитой машины.

Как сообщают СМИ, 24-летний водитель ВАЗа и 60-летний автомобилист, управлявший Renault, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.