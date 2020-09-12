На ровном месте: появилось видео ДТП с пострадавшими в Ростовской области

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей в пятницу, 11 сентября, в Батайске Ростовской области.

Как рассказал автор видео, ехавший следом за участниками ДТП, и не присоединившийся к ним исключительно благодаря хорошей реакции и исправным тормозам, пожилой мужчина, находившийся за рулем автомобиля Nissan Qashqai, "резко остановился на пустой дороге".

Водитель "Лады Калины" не успел среагировать на маневр кроссовера и врезался в иномарку.

В результате инцидента пострадали два человека – пассажир легковушки отделался сравнительными легкими повреждениями, а водителю потребовалась госпитализация.

По словам свидетеля инцидента, ситуацию усугубило то, что мужчина, находившийся за рулем "Лады" не был пристегнут ремнем безопасности.