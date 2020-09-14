В Иркутской области ищут семилетнего мальчика, возбуждено дело об убийстве

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ведут поиски семилетнего Владимира Р., пропавшего в минувшую субботу в поселке Уховский Куйтунского района Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, утром 12 сентября, мальчик не вернулся из школы. Родственники забили тревогу и обратились к стражам порядка.

По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" и организована масштабная поисковая операция.

Поисковики осмотрели свыше сотни заброшенных домов, подвалы, чердаки, фермы, лесные массивы и водоемы. Опрошены около полутора тысяч человек, которые могли видеть пропавшего школьника.

Пока что следов мальчика обнаружить не удалось.

По одной из версий, которую сейчас отрабатывают правоохранители, ребенок, проживающий с мамой, сестрой и отчимом, мог отправиться к родному отцу в населенный пункт, расположенный в тридцати километрах от его поселка.