Вышел из дома и пропал: к поискам ребенка в Иркутской области подключился вертолет МЧС

В Иркутской области продолжаются поиски семилетнего мальчика. Как передает ГТРК "Иркутск" в эфире телеканалов "Россия 1", сегодня к поисковой операции присоединился вертолёт МЧС России.

ЧП случилось в Куйтунском районе. 12 сентября маленький житель посёлка Уховский вышел из дома и пропал. В поисках ребенка участвуют спасатели, полицейские, волонтёры. С громкоговорителями они обходят все населенные пункты в округе, обследуют заброшенные здания. В осмотре окрестностей и лесного массива специалистам помогают собаки. Теперь к операции подключился и вертолет, который будет облетать районы вокруг места исчезновения мальчика.

Водные объекты, расположенные рядом с посёлком, обследуют водолазы пожарно-спасательной службы. О том, как проводится поисковая операция, смотрите репортаж в 21.05 на телеканале "Россия 1". В ней принимает участие съёмочная группа "Вести-Иркутск".