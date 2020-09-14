В Самаре мужчина распилил собутыльника пополам

Чудовищное убийство с расчленением в Самаре. Инцидент произошел 10 сентября однако об этом стало известно накануне. Об этом сообщает ГТРК "Самара", со ссылкой на СК РФ по Самарской области.

По информации ведомства, в одном из домов поселка Зубчаниновки проходила шумная вечеринка. Женщина и двое мужчин веселились и употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент хозяин помещения начал ревновать гостя к своей сожительнице. Однако упреками дело не обошлось, он многократно ударил соперника ножом. В результате от полученных ран мужчина скончался, а злоумышленник, взяв с собой подругу, покинул квартиру. Возвратившись на следующий день домой, обвиняемый пытался избавиться от трупа, но не смог. Тогда с помощью ножовки он распилил убитого на две части.

Ночью 12 сентября он вынес фрагменты тела на улицу, где их заметили жильцы дома и вызвали полицию. Мужчину задержали. Сегодня ему должны будут определить меру пресечения. Он обвиняются по статье 105 УК РФ "Убийство". Самарца ожидает до 15 лет лишения свободы.