14 сентября 2020 12:15 ГТРК "Самара"

В Самаре мужчина распилил собутыльника пополам

Чудовищное убийство с расчленением в Самаре. Инцидент произошел 10 сентября однако об этом стало известно накануне. Об этом сообщает ГТРК "Самара", со ссылкой на СК РФ по Самарской области.

По информации ведомства, в одном из домов поселка Зубчаниновки проходила шумная вечеринка. Женщина и двое мужчин веселились и употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент хозяин помещения начал ревновать гостя к своей сожительнице. Однако упреками дело не обошлось, он многократно ударил соперника ножом. В результате от полученных ран мужчина скончался, а злоумышленник, взяв с собой подругу, покинул квартиру. Возвратившись на следующий день домой, обвиняемый пытался избавиться от трупа, но не смог. Тогда с помощью ножовки он распилил убитого на две части.

Ночью 12 сентября он вынес фрагменты тела на улицу, где их заметили жильцы дома и вызвали полицию. Мужчину задержали. Сегодня ему должны будут определить меру пресечения. Он обвиняются по статье 105 УК РФ "Убийство". Самарца ожидает до 15 лет лишения свободы.

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