Диджей умер после удара камнем по голове на гастролях в Крыму

Диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr.Basic, скончался от травмы, полученной на гастролях в Крыму, об этом в Instagram рассказала вдова музыканта.

Как сообщает "Интерфакс", уроженец Орска Сергей Бабин, работавший в Москве, приехал в Евпаторию. После выступления он, вместе со своими коллегами, отправился в арендованный дом, где и произошло ЧП.

По данным агентства, неизвестные злоумышленники избили музыканта, который был госпитализирован в состоянии комы. Врачам не удалось его спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.