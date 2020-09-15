Появилась запись драки в Евпатории, в которой погиб диджей mr. Basic

Участники конфликта в Крыму, в результате которого погиб диджей Сергей Бабин, более известный как mr. Basic, сняли на видео свое противостояние с подвыпившими мужчинами, завершившееся метанием камней и экстренной госпитализацией.

Фатальная стычка произошла поздним вечером 8 сентября в Евпатории, где Бабин с супругой остановились в отеле у знакомых. Приятели, как рассказала телеканалу "360" вдова, сидели в предбаннике, когда туда вломилась группа подвыпивших мужчин. Их быстро выставили, но спустя несколько минут они начали бить стекла.

Хозяин гостиницы схватился за баллончик с перцовым газом, однако тем самым только раззадорил хулиганов. Один из них метнул камень в обидчика, но попал в заступившегося за отельера Бабина. Судя по кадрам, диджей после этого находился в сознании, а его спутница грозилась обратиться в полицию.

Позже пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подозреваемых задержали, они дают показания.