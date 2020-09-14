"Амур" потерпел шестое поражение кряду, уступив московскому "Динамо"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на льду "Платинум-Арены" в Хабаровске переиграло местный "Амур" со счетом 4:2.

У победителей голами отметились Оскар Линдберг (31-я минута), Иван Игумнов (35), Вадим Шипачев (37) и Владимир Брюквин (56), а у хозяев льда шайбы забросили Александр Горшков (8) и Сергей Терещенко (40).

"Динамо" одержало вторую победу в пяти играх и с четырьмя очками занимает восьмое место в Западной конференции, а "Амур", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 12-й строчке на Востоке.

В следующем матче "регулярки" КХЛ москвичи в среду, 16 сентября, на выезде сыграют с "Сибирью", а хабаровчане в тот же день примут рижское "Динамо".