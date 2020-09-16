"Динамо" обыграло "Сибирь" благодаря трем шайбам Яшкина

Московское "Динамо" добилось выездной победы над "Сибирью" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на арене "Сибирь" и завершилась со счетом 4:2 в пользу хоккеистов из столицы.

Ключевую роль в победе "бело-голубых" сыграл нападающий Дмитрий Яшкин. Он поразил ворота сибиряков трижды, еще одна шайба динамовцев в активе Даниила Тарасова. У хозяев площадки голами отличались Егор Миловзоров и Виталий Меньшиков.

Для московского "Динамо" эта победа стала третьей подряд в текущем сезоне "регулярки" КХЛ. Подопечные Владимира Крикунова поднялись в таблице Западной конференции на пятое место. "Сибирь" же проиграла в пятый раз и занимает восьмое место Востока.