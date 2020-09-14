Кудерметова зачехлила ракетку на турнире в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть барьер первого круга на представительном турнире в Риме, призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона евро. Россиянка не справилась с Барборой Стрыцовой из Чехии.

Соперницы провели на корте 1 час 31 минуту. Чешская теннисистка добилась победы в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. В следующем круге она сыграет со своей соотечественницей Каролиной Плишковой.

Ранее во второй круг пробилась россиянка Анастасия Павлюченкова, взявшая верх над Шуай Чжан из Китая в трех партиях – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.