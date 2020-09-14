В Петербурге разыскивают живодера, бросившего покалеченную собаку в мусорном контейнере

Живодера, бросившего покалеченную собаку в мусорном контейнере, разыскивают в Петербурге. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", местные жители обнаружили пса на улице Правды, 8 10 сентября.

На животном был надет намордник. Выяснилось, что у него пробита топором голова. Собаку оставили умирать прямо среди мусора. Волонтеры вытащили несчастное животное из бака и доставили в ветеринарную клинику. По мнению врачей, трудно точно сказать, сколько времени пес находился в таком состоянии: предположительно от нескольких часов до суток.

Сейчас на лечение собаки уже собрано более трехсот тысяч рублей. Волонтерам знаком ее хозяин. На данный момент времени в жестоком обращении с животным его не обвиняют. По факту случившегося написано заявление в полицию. Следователям предстоит детально изучить камеры видеонаблюдения. Виновнику злодеяния грозит реальный срок: пять лет лишения свободы.